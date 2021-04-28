Chelsea, Real Madrid'den beraberliği kopardı
Real Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında sahasında Chelsea ile 1-1 berabere kalarak avantajı kaçırdı.
Real Madrid ile Chelsea İspanya'da karşı karşıya geldi. Müsabaka 1-1 sona erdi. Chelsea, 14. dakikada Pulusic'in golüyle öne geçti: 1-1. Yediği golden sonra baskını arttıran Real Madrid, 29. dakikada Benzema'nın kaydettiği golle eşitliği yakaladı: 1-1. İlk yarı 1-1 tamamlandı.
İkinci yarıda iki ekip de girdiği gol pozisyonlarını değerlendiremedi ve karşılaşma 1-1 berabere bitti.
Karşılaşmanın rövanşı 5 Mayıs Çarşamba günü oynanacak.