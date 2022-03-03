  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Chelsea, Luton'u devirdi
Spor

Chelsea, Luton'u devirdi

İngiltere FA Cup 5. tur maçında Chelsea, Luton Town'ı deplasmanda 3-2 mağlup ederek turnuvada bir üst tura yükseldi.

Yeniakit Publisher
2022-03-03 04:57:00 -
Chelsea, Luton'u devirdi

Championship ekibi Luton Town'a konuk olan Chelsea, forvetlerinin golleri ile Federasyon Kupası'nda turlamayı başardı.

Kuzey Londra ekibinin gollerini 27'de Saul Niguez, 68'de Timo Werner ve 78'de Romelu Lukaku kaydetti. Luton Town'ın gollerini ise 'de Reece Burke ve 40'ta Harry Cornick attı.

Chelsea, son 21 resmi maçında sadece 1 kez kaybetti. Maviler, bu süreçte 13 galibiyet ve 7 beraberlik alırken, tek mağlubiyetini Manchester City deplasmanında aldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay