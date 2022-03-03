Chelsea, Luton'u devirdi
İngiltere FA Cup 5. tur maçında Chelsea, Luton Town'ı deplasmanda 3-2 mağlup ederek turnuvada bir üst tura yükseldi.
Championship ekibi Luton Town'a konuk olan Chelsea, forvetlerinin golleri ile Federasyon Kupası'nda turlamayı başardı.
Kuzey Londra ekibinin gollerini 27'de Saul Niguez, 68'de Timo Werner ve 78'de Romelu Lukaku kaydetti. Luton Town'ın gollerini ise 'de Reece Burke ve 40'ta Harry Cornick attı.
Chelsea, son 21 resmi maçında sadece 1 kez kaybetti. Maviler, bu süreçte 13 galibiyet ve 7 beraberlik alırken, tek mağlubiyetini Manchester City deplasmanında aldı.