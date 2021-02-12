Chelsea kupada çeyrek finale yükseldi
İngiltere Federasyon (FA) Kupası'nda Chelsea, deplasmanda Barnsley'i 1-0'lık skorla yenerek çeyrek finale çıktı.
FA Kupası 5. tur karşılaşmasında, Championship Lig'i ekiplerinden Barnsley, Oakwell Stadı'nda Chelsea'yi konuk etti.
Chelsea, ilk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmadan 64. dakikada Tammy Abraham'ın attığı golle 1-0 galip ayrıldı.
Bu sonuçla, Chelsea FA Kupası'nda adını çeyrek finale yazdırdı.
İngiltere FA Kupası çeyrek finali eşleşmeleri Everton-Manchester City, Bournemouth-Southampton, Leicester City-Manchester United, Chelsea-Sheffield United şeklinde gerçekleşti.
Kupada çeyrek final karşılaşmaları 20-21 Mart tarihlerinde oynanacak.