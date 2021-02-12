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Spor Chelsea kupada çeyrek finale yükseldi
Spor

Chelsea kupada çeyrek finale yükseldi

İngiltere Federasyon (FA) Kupası'nda Chelsea, deplasmanda Barnsley'i 1-0'lık skorla yenerek çeyrek finale çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-02-12 02:54:00 -
Chelsea kupada çeyrek finale yükseldi

FA Kupası 5. tur karşılaşmasında, Championship Lig'i ekiplerinden Barnsley, Oakwell Stadı'nda Chelsea'yi konuk etti.

Chelsea, ilk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmadan 64. dakikada Tammy Abraham'ın attığı golle 1-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla, Chelsea FA Kupası'nda adını çeyrek finale yazdırdı.

İngiltere FA Kupası çeyrek finali eşleşmeleri Everton-Manchester City, Bournemouth-Southampton, Leicester City-Manchester United, Chelsea-Sheffield United şeklinde gerçekleşti.

Kupada çeyrek final karşılaşmaları 20-21 Mart tarihlerinde oynanacak.

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