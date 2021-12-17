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Spor Chelsea, Everton engeline takıldı
Spor

Chelsea, Everton engeline takıldı

Premier Lig'in 17. hafta maçında Chelsea sahasında Everton ile 1-1 berabere kaldı. Mavilerde Romelu Lukaku, Hudson Odoi, Chilwell ve Timo Werner'in corona virüs testleri pozitif çıktığı için forma giyemedi.

Yeniakit Publisher
2021-12-17 01:17:00 -
Chelsea, Everton engeline takıldı

Premier Lig'de 17. hafta maçında Chelsea, Stamford Brigde'te Everton'ı konuk etti.

İlk yarısı golsüz geçen karşılaşmada sessizliği 70. dakikada Mason Mount bozdu. Reece James ceza sahası içinde topu Mount ile buluşturdu. İngiliz oyuncu 6 pas içinde soğukkanlı bir şekilde toğu ağlara gönderdi: 1-0

4 dakikada cevap

Konuk Everton rakibine hemen cevap verdi. Ceza sahası yakınından kazanılan serbest vuruşta Anthony Gordon topu içeriye ortaladı. Topla buluşan Jarrad Branthwaite 74'te takımına eşitliği getirdi: 1-1

1-1 biten mücadelenin ardından Chelsea puanını 37, Everton ise 19 yaptı.

Maç öncesi yapılan açıklamada Chelsea forması giyen Romelu Lukaku, Hudson-Odoi, Ben Chilwell ve Timo Werner'in Covid-19 testleri pozitif çıktı. 4 oyuncu mücadelede forma giymedi.

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