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Spor Chelsea, Brighton ile berabere kaldı
Spor

Chelsea, Brighton ile berabere kaldı

Chelsea, öne geçtiği maçta Brighton ile 1-1 berabere kaldı. Thomas Tuchel'in takımı son 7 lig maçında 1 galibiyette kaldı.

Yeniakit Publisher
2022-01-19 04:56:00 -
Chelsea, Brighton ile berabere kaldı

İngiltere Premier Lig'in 24. hafta maçında Brighton & Hove Albion seyircisi karşısında Chelsea'yi konuk etti.

Maviler maçın 28. dakikasında Hakim Ziyech'in golüyle öne geçti. Ev sahibi takım Adam Webster'ın 60. dakikada bulduğu golle beraberliği yakaladı.

Kalan bölümde başka gol sesi çıkmadı ve mücadele 1-1 sona erdi.

3 hafta önce Stamford Bridge'deki maç da aynı skorla sona ermişti.

Chelsea haftasonu Antonio Conte yönetimindeki Tottenham ile karşı karşıya gelecek.

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