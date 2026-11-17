Chase, X üzerinden yaptığı açıklamada bazı müşterilere hizmet verilmesinin normalden uzun sürdüğünü, ancak müşterilerin hesaplarına ve paralarına erişmeye devam edebildiğini belirtti.

Banka, başka bankaların da taraf olduğu işlemlerin aksamadan etkilenmiş olabileceğini, sorunun sistem geneline yayılmadığını kaydetti. Açıklamada, kesintinin gün sonuna kadar giderilmesi için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Paylaşımda, kurum içi donanım sistemlerindeki bir yazılım hatasından kaynaklanan geçici bir sorun yaşandığı belirtilerek, "Olayın siber saldırı ile bağlantılı olduğuna dair herhangi bir kanıt yok." değerlendirmesi yapıldı.

Bazı müşterilere hizmet verilmesinin normalden daha uzun sürdüğüne işaret edilen paylaşımda, diğer bankaların dahil olduğu işlemlerde, söz konusu bankaların da etkilenmiş olabileceği ancak bunun sistemsel bir sorun teşkil etmediği vurgulandı.

Paylaşımda, "Müşterilerimiz hesaplarına ve fonlarına erişmeye devam edebiliyor. Sorunu bugün gün sonuna kadar çözmek için yoğun bir şekilde çalışıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

İnternet bankacılığıyla ilgili sorunlar bildirilmişti

Downdetector sitesinin verilerine göre, pazartesi günü TSİ 18.00 civarında aralarında JPMorgan Chase'in de bulunduğu bazı ABD'li bankaların çevrim içi hizmetlerine erişimde sorun yaşandığına ilişkin kullanıcı bildirimleri gelmeye başlamıştı.

Chase'in, X'teki müşteri destek hesabının bir kullanıcı gönderisine verdiği yanıtta, "Özür dileriz, şu anda internet bankacılığıyla ilgili bir sorunu çözmek için çalışıyoruz. Yaşanan aksaklık için üzgünüz, sabrınız için teşekkür ederiz." ifadeleri kullanılmıştı.

Bankanın mobil uygulamasında da "Bazı hizmetler şu an kullanılamıyor. Bunlar üzerinde çalışıyoruz, lütfen daha sonra tekrar deneyin." uyarısı yer almıştı.