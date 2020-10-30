Charlie Hebdo karikatürünü gösterdi, açığa alındı
Belçika'da bir öğretmen, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (SAV) hakaret içeren skandal Charlie Hebdo karikatürünü sınıfta gösterdiği için açığa alındı.
Belçika'da bir ilkokul öğretmeni, Fransız Charlie Hebdo dergisinin Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (SAV) hakaret içeren karikatürünü öğrencilere gösterdiği için görevden alındı.
Belçika basınındaki haberlere göre, başkent Brüksel'in Molenbeek bölgesindeki bir ilkokul öğretmeni 6. sınıf öğrencilerine tabletinden skandal karikatürü gösterdi.
Çocukların derste olanları ailelerine anlatmalarının ardından bazı aileler okul yönetimine durumu bildirdi.
Olayın okulun bağlı olduğu Belediyeye iletilmesiyle öğretmen görevden uzaklaştırıldı.
Molenbeek Belediye Başkanı Catherine Moureaux, öğretmenin karikatürü gösterdiği için değil, 10 yaşındaki çocuklara açık saçık görsel gösterdiği için görevden alındığını belirtti.