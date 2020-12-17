Charlie Hebdo davasında 14 zanlıya ceza yağdı

Fransa'nın başkenti Paris'te 7 Ocak 2015'te çizgi film dergisi Charlie Hebdo'nun ofisini hedef alan terör saldırısı düzenlendi. Saldırıda toplam 12 kişi öldü, 11 kişi yaralandı. Terör saldırısında 14 şüpheli hakkında karar verildi. Davaya 14 şüpheliden 11'i katılırken, 3'ü yokken karar verildi. Bu dava için özel olarak kurulan mahkeme, Cherif Kouachi, Sait kardeşler ve Amedy Coulibaly tarafından uzaktan veya yakın bağlantılı olarak gerçekleştirilen terör saldırısına suç ortaklığı yapmakla suçlanan şüphelilere hükmetti. Said Makhlouf, Mohamed Fares, Abdelaziz Abbad, Metin Karasular, Miguel Martinez ve Christophe Raumel de terör örgütü üyesi olmakla suçlandı ancak yargıç, şüphelileri terör eyleminde bulunmadıkları gerekçesiyle terörist olarak nitelendirmedi.

Coulibaly'ye silah sağlamakla suçlanan Karasular, 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Teröristlere silah sağlamakla suçlanan Ali Rıza Polat 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Polat'ın desteğinin terör saldırısına önemli faydalar sağladığı belirtilirken, Polat'ın suçlamayı kesinlikle reddettiği, Polat'ın avukatının ise karara itiraz edeceği belirtildi.

Suriye'de hayatını kaybettiği düşünülen ve Coulibaly'ye destek sağlamakla suçlanan DEAŞ'tan Muhamed Belhoucine ömür boyu hapis cezasına çarptırılırken, kardeşi Mehdi Belhoucine hakkındaki soruşturmanın kapatılmasına karar verildi.

Coulibaly'nin eşi Hayat Boumeddiene Suriye'ye kaçarak IŞİD'e katıldı. Boumeddiene'de 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Willy Prevost, Nezar Mickael Papazı ve Amar Ramdani, suç ortaklığı nedeniyle 13, 18 ve 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

7 Ocak 2015'te Charlie Hebdo binasına iki kişi girerek ateş açtı ve saldırıda 12 kişi öldü. Charlie Hebdo saldırısının ardından, teröristlerin suç ortağı Paris'te silahsız bir polis memurunu vurarak öldürdü, ardından Hyper Cacher adlı bir Yahudi pazarında insanları rehin aldı. Pazarda yaşanan rehine krizinde 4 kişi hayatını kaybetti.