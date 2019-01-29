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Cezmi Polat kimdir? Cezmi Polat İYİ Parti’den neden istifa etti?

İYİ Parti’den son dakika istifa haberleri gelmeye devam ediyor. MHP 21. Dönem Erzurum Milletvekili Cezmi Polat, İYİ Parti'den istifa ettiğini açıkladı. Peki Cezmi Polat İYİ Parti’den neden istifa etti? Cezmi Polat kimdir?

29 Ocak 2019 Salı 14:43
Cezmi Polat kimdir? Cezmi Polat İYİ Parti’den neden istifa etti?

İYİ Parti’den son dakika istifa haberleri gelmeye devam ediyor. MHP 21. Dönem Erzurum Milletvekili Cezmi Polat, İYİ Parti'den istifa ettiğini açıkladı. Peki Cezmi Polat İYİ Parti’den neden istifa etti? Cezmi Polat kimdir?

Polat yaptığı yazılı açıklamada, “Milliyetçi Hareket Partisi’nden ayrılarak, Sayın Meral Akşener’in başını çektiği harekete omuz vermeyi ve o guruba dahil olmayı uygun bulmuştum. Şimdi gelinen noktaya baktığımda, yanıldığımı ve yanıltıldığımı görüyor olmanın üzüntüsünü duyuyor, hatta öfkesini yaşıyorum" dedi. Polat, CHP'nin İzmir adayına tepki göstererek, "CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı’na bakmalarını öneririm. Mamak Mahkemeleri’nde 12 Eylül döneminde Ülkücülere kan kusturan, Türk Milliyetçileri’ni haksız, hukuksuz şekilde ipe götüren bir babanın oğluyla bizim işimiz olmaz, olamaz." ifadesini kullandı. Dün de İYİ Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal partisinden istifa etmişti.

Cezmi Polat kimdir?

1955 Erzurum doğumlu. Baba adı Remzi, anne adı Belkiye. Erzurum Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü mezunu. İngilizce bilen Cezmi Polat'ın mesleği müteahhittir. Erzurum Belediye Meclis Üyesi. Erzurum Kalkınma Vakfı ve Doğu Anadolu Sanayi ve İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi. Tüm İnşaat Müteahhitleri İşveren Sendikası Erzurum Şube Başkanı.  21'inci Dönem MHP Erzurum Milletvekili. Evli ve 2 Çocuk babası.

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Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 14:43
  1. İzmir
  2. Manisa
  3. Erzurum
  4. Cezmi Polat kimdir?
  5. Cezmi Polat İYİ Parti’den neden istifa etti?

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