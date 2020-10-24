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Aktüel Cezayirli veteriner Sinop'ta sokak hayvanlarının bakımına yardım ediyor
Aktüel

Cezayirli veteriner Sinop'ta sokak hayvanlarının bakımına yardım ediyor

Sinop Sahipsiz Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneğince hayata geçirilen "Gönüllü Hizmetli Projesi" kapsamında Cezayir'den kente gelen veteriner Massinissa Zegh, burada gönüllü olarak sokak hayvanlarını ameliyat ederek bakımlarını yapıyor - Massinissa Zegh: - "Türkiye'de gördüğüm kadarıyla sokak hayvanları ile yakından ilgileniliyor. Bizim ülkemizde maalesef bu kadar barınak yok. Ülkeme döndüğümde barınakların açılması için mücadele edeceğim"

Yeniakit Publisher
2020-10-24 11:12:54 -
Cezayirli veteriner Sinop'ta sokak hayvanlarının bakımına yardım ediyor

SİNOP (AA) - GÖKHAN GÜCÜKLÜOĞLU - Sinop Sahipsiz Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneğince hayata geçirilen "Gönüllü Hizmetli Projesi" kapsamında kente gelen Cezayirli veteriner Massinissa Zegh, gönüllü olarak sokak hayvanları ile ilgileniyor.

Derneğin sosyal medya hesaplarında yer alan paylaşımlar kanalıyla projeden haberdar olan ve 1,5 ay önce Sinop'a gelen Cezayirli veteriner Massinissa Zegh, Sinop Belediyesi Tülay Sevgi Erşahin Can Dostları Bakımevi'nde gönüllü olarak sokak hayvanlarının ameliyatlarını yapmaya başladı.

Dernek tarafından sadece konaklama masrafları karşılanan veteriner, haftanın beş günü bakımevinde ameliyatların yanı sıra kedi ve köpeklerin aşılarını da yapıyor.

- "İnsanlar hayvanlarla aynı dünyayı paylaştıklarının farkında olmalı"

Massinissa Zegh, AA muhabirine, projenin kendilerini geliştirmek isteyen veterinerler için iyi bir fırsat olduğunu söyledi.

Proje aracılığıyla Sinop'a geldiğini, böylece hem çok sevdiği hayvanlarla zaman geçirme fırsatı yakalandığını hem de mesleğini geliştirdiğini anlatan Zegh, "Çok iyi çalışma ortamı var. Tecrübeli veteriner hocalarımızla ameliyatlara giriyoruz. Hayvanlara aşılar yaparak sağlık durumlarını takip ediyorum." dedi.

Türkiye'ye gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Zegh, şöyle devam etti:

"Burada imkanlar çok fazla. Geldiğim için çok memnun oldum. İnsanlar çok saygılı. Veteriner Volkan Bey hocamız var, kendisinden çok şeyler öğreniyorum. Ayrıca hayvanlar çok seviliyor. Genel anlamda Türkiye'de gördüğüm kadarıyla sokak hayvanları ile yakından ilgileniliyor. Bizim ülkemizde maalesef bu kadar barınak yok. Ülkeme döndüğümde barınakların açılması için mücadele edeceğim."

Massinissa Zegh, hayvanlara sahip çıkılması gerektiğine işaret ederek, "Hayvanlara taş gözüyle bakamayız. Onlar da birer cana sahip. İnsanlar hayvanlarla aynı dünyayı, aynı doğayı paylaştıklarının farkında olarak hareket etmeli. Bir sokak canlısını korumak, kollamak dünyanın neresinde olursa olsun insanlık görevimizdir." diye konuştu.

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