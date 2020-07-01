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Ekonomi

Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi 5 Temmuz'da Türkiye'ye ulaşacak

Yeniakit Publisher
2020-07-01 10:04:19 -
Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi 5 Temmuz'da Türkiye'ye ulaşacak

ANKARA (AA) - Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Lalla Fatma N'Soumer" adlı LNG gemisinin 5 Temmuz'da Türkiye'de olması bekleniyor.

Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, dün Arzew Limanı'ndan ayrılan LNG gemisi Cezayir açıklarında seyrine devam ediyor.

Toplam 118 bin 363 ton kapasiteli geminin, 5 Temmuz'da Marmara Ereğlisi LNG Terminali'ne yanaşması planlanıyor.

Bahamalar bayraklı gemi 2004'te inşa edilmişti.

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