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Ekonomi Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi 3 Kasım'da Türkiye'ye ulaşacak
Ekonomi

Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi 3 Kasım'da Türkiye'ye ulaşacak

Yeniakit Publisher
2020-11-01 10:54:09 -
Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi 3 Kasım'da Türkiye'ye ulaşacak

ANKARA (AA) - Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Ougarta" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin 3 Kasım'da Türkiye'de olması bekleniyor.

Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, 27 Ekim'de Cezayir'den ayrılan LNG gemisi, Yunanistan açıklarında seyrine devam ediyor.

Toplam 171 bin 800 metreküp kapasiteli geminin, 3 Kasım'da BOTAŞ-Dörtyol FSRU (Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi) Terminali'ne yanaşması planlanıyor.

Cezayir bandıralı gemi, 2017'de inşa edilmişti.

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