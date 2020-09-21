Cezayir'den normalleşme resti

İsrail'le normalleşme konusunda açıklamalarda bulunan Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, normalleşme furyasının olduğunu belirterek, ülkesinin buna katılmayacağını kesin bir dille söyledi.

Tebbun, Filistin meselesinin Cezayir için kutsal bir mesele olduğunu söyledi.

Barışın formülünü verdi

Filistin sorununun çözümü için 1967 sınırlarında ve başkenti Kudüs olan bir Filistin devleti kurulması gerektiğini böylece Ortadoğu'da bütün sorunların çözüleceğini söyledi

15 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn normalleşme anlaşmasını imzalamıştı.