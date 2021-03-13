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Dünya Cezayir'den Fransa'nın kanalına flaş uyarı
Dünya

Cezayir'den Fransa'nın kanalına flaş uyarı

Cezayir yönetimi, France 24 Kanalına, ülke aleyhinde tahrik edici faaliyetlerde bulunması nedeniyle ikazda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-03-13 22:50:00 -
Cezayir'den Fransa'nın kanalına flaş uyarı

Cezayir yönetimi, Fransız hükümetine bağlı France 24 Kanalına, ülke aleyhinde tahrik edici faaliyetlerde bulunması sebebi ile ikazda bulundu.

Cezayir Radyosunun haberine göre, İletişim Bakanı Ammar Bilhaymer'den France 24'ün Cezayir ofisine görüşme daveti gitti. Kanalı temsilen Bakanlığa kimin gittiğiyle ilgili bilgi verilmedi.

Bilhaymer, kanalı, ülke aleyhindeki kışkırtıcı ve profesyonel olmayan faaliyetleri sebebiyle uyardı.

France 24 Kanalından konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Mart 2020'de, bir araştırmacının, Franca 24 kanalında yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede Cezayir yönetimi aleyhinde sarf ettiği sözler nedeniyle Fransa'nın eski Cezayir Büyükelçisi Xavier Driencourt de Cezayir Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı.

İki ülke ilişkileri, özellikle Fransız sömürge dönemine dayanan ve Cezayir'in ulusal hafızasına ilişkin dosyalar nedeniyle sıkıntılı bir süreçten geçiyor.

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