Cezayir'deki Barış Toplumu Hareketi Başkanı Mukri: "Gannuşi, muhaliflerine demokrasi dersi verdi"

CEZAYİR (AA) - Cezayir'deki en büyük İslami eğilimli parti Barış Toplumu Hareketinin Başkanı Abdurrezzak Mukri, Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi'nin, hasımlarına demokrasi ve ahlak dersi verdiğini belirtti.

Mukri, Facebook hesabından, Libya ile ilgili duruşu konusunda Gannuşi'ye yöneltilen eleştirilerin ardından Tunus Meclisinde düzenlenen genel görüşme oturumuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Mukri, "Demokratlar kimler?" başlıklı paylaşımında, "Ömrünü demokrasi ve özgürlük mücadelesine adamış olan Gannuşi, Tunus'ta diktatörlük, baskı ve totaliterliği destekleyen ve bunun bir parçası olan muhaliflerine ders verdi." ifadesini kullandı.

Gannuşi'nin ülke içindeki muhaliflerin kendisi aleyhinde asılsız suçlamalarda bulunmalarına ses çıkarmadığını ve sabrettiğini kaydeden Mukri, "Şeyh Gannuşi çok sabırlı davrandı ve onlara muhalefet ahlakının nasıl olacağı konusunda ders verdi. Utanma duyguları olsaydı bunu anlarlardı. Utanmıyorsan da istediğini yap... Arap dünyasında demokratlar kimler?" değerlendirmesinde bulundu.

Gannuşi'nin, 19 Mayıs'ta Libya hükümet güçlerinin stratejik öneme sahip Vatiyye Hava Üssü'nü ele geçirmesinden dolayı Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ı telefonla arayarak tebrik etmesi ülkesinde tepkilere neden olmuştu. Tepkiler üzerine geçen çarşamba Meclis'te düzenlenen genel görüşme oturumunda Gannuşi, Libya krizindeki tavrıyla ilgili soruları yanıtlamış ve "Libya'da taraflardan birine karşı diğerini desteklemedik. Hedefimiz birdi, o da vatan menfaatinin korunmasından başka bir şey değildi." ifadelerini kullanmıştı.