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Aktüel

Cezayir'de Ramazan Bayramı namazı evlerde kılınacak

Yeniakit Publisher
2020-05-13 19:33:13 -
Cezayir'de Ramazan Bayramı namazı evlerde kılınacak

CEZAYİR (AA) - Cezayir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında camilerin kapalı olması nedeniyle Ramazan Bayramı namazının evlerde kılınması fetvası verildi.

Din İşleri ve Evkaf Bakanlığına bağlı Resmi Fetva Komisyonu'ndan yapılan yazılı açıklamada, mevcut koşullar göz önüne alındığında, bayram namazını camilerde kılmanın mümkün olmadığı belirtildi.

Açıklamada, bayram namazının evlerde aile fertleriyle kılınması fetvası verildiği aktarıldı.

Ülkede 17 Mart'ta Kovid-19 tedbirleri kapsamında camilerin kapatılması kararı alınmıştı.

Cezayir hükümeti, Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantina uygulamasının 29 Mayıs'a kadar uzatıldığını duyurmuştu.

Cezayir'de Kovid-19 kaynaklı can kaybının 515, vaka sayısının 6 bin 67, iyileşen hastaların sayısının 2 bin 998 olduğu açıklanmıştı.

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