Cezayir'de kurban pazarları karantina nedeniyle sanal ortama taşındı

CEZAYİR (AA) - HUSAMUDDİN İSLAM - Cezayir'de kurbanlık yetiştirici ve satıcıları, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan karantina nedeniyle sosyal medya platformlarından satışa başladı.

Ülkede ilk kez 25 Şubat'ta Kovid-19 vakası tespit edilmesi ve ardından karantina uygulamasına geçilmesi üzerine kurbanlık besici ve satıcıları, kendilerine internet üzerinden pazarlama ve satış ortamı oluşturdu.

Cezayir Çiftçiler Birliği Başkanı Muhammed Uleyvi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurbanlıkların sosyal medya platformları üzerinden satışının olumlu olduğunu ve Kovid-19 salgını öncesinde böyle bir satış yönteminin bulunmadığını belirtti.

Başkent Cezayir dışındaki diğer illerde kurbanlık satış noktaları belirlendiğini söyleyen Uleyvi, bu yıl ülke genelinde yaklaşık 8 milyon kurbanlık hayvanın satışa çıkarıldığını aktardı.

Uleyvi, kurbanlık fiyatlarının 18 bin dinar ile 70 bin dinar (yaklaşık 100-400 dolar) arasında değiştiğini ifade etti.

- Kurbanlıklar sanal ortamda satılıyor

Besici ve satıcılar Facebook, Instagram ve Twitter gibi sosyal medya platformlarında yayımladıkları video ve fotoğraflarla kurbanlıkları sanal ortamda satışa sunuyor.

Kurban satıcılarından İman Dayf, sosyal medya hesabında paylaştığı ilanda, "Kurban ve farklı münasebetler için her büyüklükte uygun fiyata koç satışımız var. İlgilenenler özelden irtibat kurabilir." ifadesini kullandı.

Bir başka kurban satıcısı Beşir Tinu da fiyatların 58 bin ile 62 bin dinar (300-350 dolar) arasında değiştiğini, müşterilere servis hizmeti de sunmadığını belirtti.

Cezayir hükümeti, Kovid-19'un yayılmasını engellemek için 10 Temmuz'da şehirler arası seyahati 1 hafta süreyle yasaklamış, ardında yasağı 31 Ağustos'a kadar uzatmıştı.

