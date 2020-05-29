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Dünya

Cezayir'de kısmi sokağa çıkma yasağı 15 gün uzatıldı

Cezayir, 44 vilayette koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında kısmi sokağa çıkma yasağını 15 gün daha uzattı.

Yeniakit Publisher
2020-05-29 09:19:00 -
Cezayir'de kısmi sokağa çıkma yasağı 15 gün uzatıldı

 

 

Cezayir hükümeti tarafından yapılan açıklamada, Kovid-19'a karşı tedbir amaçlı alınan kısmi sokağa çıkma yasağı kararının 28 vilayette 19.00 ila 07.00 saatleri arasında, 16 vilayette ise 17.00 ila 07.00 saatleri arasında uygulanacağı belirtildi. 

Kısıtlamanın 15 Haziran'a dek süreceği belirtilen karara göre ayrıca 4 vilayette karantinanın tamamen kaldırıldığı kaydedildi.

Son verilere göre, Kovid-19 kaynaklı 630 kişinin hayatını kaybettiği ülkede bugüne dek 8 bin 997 kişi hastalığa yakalandı.

 

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