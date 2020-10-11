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Aktüel Cezayir'de İslami eğilimli Ulusal Bina Hareketi, referandumda "evet" diyecek
Aktüel

Cezayir'de İslami eğilimli Ulusal Bina Hareketi, referandumda "evet" diyecek

Yeniakit Publisher
2020-10-11 17:37:36 -
Cezayir'de İslami eğilimli Ulusal Bina Hareketi, referandumda "evet" diyecek

CEZAYİR (AA) - Cezayir'de İslami eğilimli Ulusal Bina Hareketi, 1 Kasım'da yapılması planlanan anayasa değişikliği referandumunda "evet" oyu kullanma kararı aldı.

Hareketin Başkanı Abdulkadir bin Karine düzenlediği basın toplantısında, partinin en yüksek organı olan Şura Meclisi'nin kararı doğrultusunda anayasa değişikliği taslağına "evet" diyeceklerini belirtti.

Söz konusu kararın ulusal dönüşüm sürecini korumak üzere alındığına işaret eden Bin Karine, "Halkın kimliği ve sabiteler tabiki önemli bir yer işgal ediyor. Anayasa taslağı da bu kimliği iç manipülasyonlar ile dış baskılardan korumayı hedefliyor." dedi.

Ulusal Bina Hareketi bu kararıyla, Cezayir kimliğinin zarar görmesi endişesiyle taslağa karşı çıkan, ülkedeki İslami eğilimli partilerin oluşturduğu blokun dışına çıkmış oldu.

Barış Toplumu Hareketi, Nahda ile Adalet ve Kalkınma Cephesi anayasa taslağına "hayır" deme çağrısı yapmış, Cezayir Müslüman Alimler Birliği ise taslağın ibadet özgürlüğü, ulusal birlik ve dil konusunda belirsizlikler içermesi nedeniyle çekimser kalmış ve tercihi halka bırakmıştı.

Cezayir Parlamentosu, anayasa değişikliği referandumunun Cezayir Bağımsızlık Savaşı'nın yıl dönümü olan 1 Kasım'da yapılmasını onaylamıştı.




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