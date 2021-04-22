  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Cezayir'de İslami değerlere hakaret eden Sufi araştırmacıya hapis cezası
Dünya

Cezayir'de İslami değerlere hakaret eden Sufi araştırmacıya hapis cezası

Cezayirli Sufi araştırmacı Said Cabelhayr, "İslami değerlere hakaret" suçundan üç yıl hapse mahkum edildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-22 21:48:00 -
Cezayir'de İslami değerlere hakaret eden Sufi araştırmacıya hapis cezası

Cezayirli Sufi araştırmacı Said Cabelhayr, "İslami değerlere hakaret" suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemede üç yıl hapis cezası aldı.

Cezayir resmi ajansı APS'nin haberine göre, başkent Cezayir'deki Sidi Muhammed Mahkemesi, Sufi araştırmacı hakkındaki kararını açıkladı.

Mahkeme, Cabelhayr'ı 400 dolar para ve üç sene hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca kararın temyize açık olduğu bildirildi.

Yerel basına konuşan Cabelhayr'ın avukatı Mümin Şadi, suçlamaların "temelsiz" olduğunu savunarak karar karşısında şok yaşadıklarını belirtti.

Cabelhayr'ın, "hac ve kurban ibadetinin pagan geleneği olduğu", "Nuh'un gemisi ve fil hadisesinin mit olduğu" yönündeki sosyal medya paylaşımları ülkede yoğun tartışmalara yol açmıştı. Bir üniversite öğretim görevlisi ve yedi avukat, Cabelhayr hakkında söz konusu ifadeler nedeniyle şikayetçi olmuştu.

Cezayir Ceza Kanunu, "Hazreti Muhammed veya peygamberlere hakaret eden, İslam dini ve ibadetleriyle yazılı, sözlü veya başka bir yolla alay edenler" hakkında 3 ila 5 yıl hapis cezası öngörüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD'li emekli albaydan flaş sözler! ABD'nin hata yaptığını kabul etti
Dünya

ABD'li emekli albaydan flaş sözler! ABD'nin hata yaptığını kabul etti

ABD'li emekli albay Richard Outzen, ABD'nin Suriye politikasında önemli hatalar yaptığını itiraf etti.
Kanlı cezaevinin yöneten mahkumlar idama çarptırıldı!
Dünya

Kanlı cezaevinin yöneten mahkumlar idama çarptırıldı!

Endonezya'da, 2018'de başkent Cakarta’nın güneyindeki Depok bölgesindeki bir cezaevinde çıkan isyanı yöneten 6 kişiye idam cezası verilmesi ..
Yarın cuma namazı kılınacak mı? Cevabı belli oldu
Gündem

Yarın cuma namazı kılınacak mı? Cevabı belli oldu

Ölümcül yeni tip koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeye göre; 23 Nisan'ın resmi tatil o..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay