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Aktüel Cezayir'de genç kıza tecavüz ve korkunç cinayet öfke dalgasına yol açtı
Aktüel

Cezayir'de genç kıza tecavüz ve korkunç cinayet öfke dalgasına yol açtı

Cezayir'de 19 yaşında bir genç kızın, tecavüze uğramış ve yakılmış cesedinin bulunması öfke dalgasına yol açtı - Olayla ilgili zanlının suçunu itiraf etmesi, ülkede idam cezasının uygulanması tartışmalarını alevlendirdi

Yeniakit Publisher
2020-10-07 13:47:06 -
Cezayir'de genç kıza tecavüz ve korkunç cinayet öfke dalgasına yol açtı

ANKARA (AA) - Cezayir'de genç bir kızın tecavüze uğramış, darp edilmiş ve yanmış cesedinin, terk edilmiş bir benzin istasyonunda bulunması ve olayla ilgili zanlının da suçunu itiraf etmesi, ülke çapında öfke dalgasına yol açtı. Başta kurbanın ailesi olmak üzere idam cezasının uygulanması çağrılarını beraberinde getirdi.

Cezayir'de Şeyma Sadu'nun (19), yanmış ve cansız bedeni 2 Ekim'de başkentin 60 kilometre doğusundaki Seniya bölgesinde bulundu.

Olayla ilgili basın toplantısı düzenleyen Başsavcılık Sözcüsü Halid Hammaş, zanlının yetkililere gidip "arkadaşının terkedilmiş bir benzin istasyonunda yandığını" iddia ederek başvurduğunu paylaştı.

Başsavcılığın açıklamasına göre, zanlı ifadesinde, yemek almak için kurbanın yanından ayrıldığı sırada yakıt istasyonundan duman çıktığını gördüğünü söyledi.

Ancak, olayla ilgili soruşturmada, kurbanın otopsisinde, "kafatasının arkasında ve vücudunda yaralar" bulunduğu aktarıldı.

Bulguların ardından zanlının genç kızın benzin istasyonuna kendisinin götürdüğünü, kurbana tecavüz edip, genç kızı öldürdüğünü ve yaktığını itiraf ettiği belirtildi. Başsavcılık, zanlının tutuklandığını paylaştı.

- Korkunç cinayet idam cezası çağrılarını artırdı

Vahşice işlenen cinayet, ülke genelinde öfke dalgasına yol açtı. Sosyal medyada açılan "Ben Şeyma'yım" etiketi en çok paylaşım yapılanlar listesinde üst sıralarda kaldı ve idam cezasının uygulanması çağrıları yükseldi.

Kurbanın annesi yerel basına yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'a hitaben "Kızım öldürüldü ve yakıldı. İdam cezasının uygulanması çağrısı yapıyorum. Tüm istediğim bu." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tebbun, toplumdaki öfke dalgası üzerine, "bu kişilere en ağır cezanın uygulanması, ceza indirimi veya aftan muaf edilmesi" gerektiğini söyledi.

Cezayir'de halen özellikle terör nedenli olmak üzere bazı davalarda idam cezası veriliyor ancak ülkede 1993'ten bugüne idam cezası uygulanmıyor.

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