0553 313 94 23

Cezayir’de Cumhurbaşkanlığı seçimi 12 Aralık’ta yapılacak

Cezayir geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 12 Aralık’ta yapılacağını açıkladı.

16 Eylül 2019 Pazartesi 11:07
Cezayir’de Cumhurbaşkanlığı seçimi 12 Aralık’ta yapılacak

Cezayir geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 12 Aralık’ta yapılacağını açıkladı.


Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih devlet televizyonundan Ulusa Sesleniş konuşması gerçekleştirdi. Bin Slaih, “Anayasanın bana verdiği yetkiler çerçevesinde, Cumhurbaşkanlığı seçiminin 12 Aralık’ta yapılması kararı alındı. Bugün vatandaşları oy kullanmaya çağrısı yapan kararnameyi imzaladım” ifadelerini kullandı. Bin Salih, Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olamayacağını dile getirerek, “Cezayirliler, seçim gününde atalarının umduğu ve günümüzdeki gençlerimizin istediği cumhurbaşkanını seçecekler” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 11:07
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Harabe evde kalan 7 kişilik aileye valilik sahip çıktı
    1. Harabe evde kalan 7 kişilik aileye..
    2. TEKNOFEST’e yeni ve yerli ürünler..
    3. Satışa hazır paketler halinde kokain..
    4. 260 yıllık "Tarihi Kadınlar Pazarı"..
    5. İran'dan Trump Ruhani görüşmesi..
    6. Diyarbakır’da aileye tehditler..
    7. İran Cumhurbaşkanı Ruhani Çankaya..
    8. Pazarlarda salçalık biber hareketliliği
    9. Denize atık boşaltan firmaya 18 bin..
    10. Gençler şehre ‘renk’ kattı
    11. Kan donduran cinayet! Sevgilisine..
    12. Kadın ve Engelli Hizmetleri Şube..
    13. Ahilik Kültürü Haftası
    14. Ara tatil ikiye bölündü! Turizmcilerin..
    15. Bakan Dönmez: “TPAO günlük 50 bin..
    16. Kent Konseyi seçimlerini Temel kazandı
    17. Okul geçitleri yenileniyor
    18. Altay’da Putsila göz dolduruyor
    19. Hayali olan uçan arabayı 15 bin liraya..
    20. Adana’da gençlerin dini sorunları ve..
    21. Datça’da 99 göçmen yakalandı
    22. DGS AÖF kayıtları başladı mı? AÖF DGS..
    23. Balkanlarda Osmangazi fırtınası esti
    24. Saç simülasyonu uzmanından siyasilere..
    25. Meteorolojiden 3 il için yağış uyarısı
    26. İmece usulü kış hazırlığı yapıyorlar
    27. Firari cinayet zanlısı, sosyal..
    28. Gaziantep tanıtımla doydu
    29. İlköğretim Haftası Yalova’da kutlandı
    30. Düğünlerinde doğa için 500 adet fidan..
    Libya’daki şer ittifakına Türk darbesi! BAE ve Hafter’e Osmanlı tokadı
    Libya’daki şer ittifakına Türk darbesi! BAE ve Hafter’e Osmanlı tokadı
    Para para para…
    Para para para…
    Menzil cemaatinden açıklama: Biz provokasyonlara gelmeyeceğiz, milletimiz için çalışıyoruz
    Menzil cemaatinden açıklama: Biz provokasyonlara gelmeyeceğiz, milletimiz için çalışıyoruz
    Buhara Köyü Muhtarı Altın paçavraların maskesini düşürdü: Menzil ile aramızdaki mesafe bin kilometre!
    Buhara Köyü Muhtarı Altın paçavraların maskesini düşürdü: Menzil ile aramızdaki mesafe bin kilometre!
    RTÜK düzenlemesi sonrası Netflix'ten alçaklık! Türkiye'ye yönelik kara propaganda
    RTÜK düzenlemesi sonrası Netflix'ten alçaklık! Türkiye'ye yönelik kara propaganda

    Günün Karikatürü

    15 Eylül 2019
    Akit, yine şarlatan Adnancıların hedefinde! Kadınları çırılçıplak soyanlar, 'iftira' palavrasına sarıldı
    Akit, yine şarlatan Adnancıların hedefinde! Kadınları çırılçıplak soyanlar, 'iftira' palavrasına sarıldı
    Darbeci Hafter ve BAE’ye ağır darbe!
    Darbeci Hafter ve BAE’ye ağır darbe!