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Cezayir'de "Buteflika rejimi temsilcileri" protesto edildi

Abdulaziz Buteflika'yı nisan ayında istifaya götüren kitlesel halk protestoları 25'inci haftasında da "eski rejim temsilcilerinin yönetimden ayrılması" talebiyle devam etti

09 Ağustos 2019 Cuma 23:50
Cezayir'de "Buteflika rejimi temsilcileri" protesto edildi

CEZAYİR (AA) - Cezayir'in birçok kentinde eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika döneminde görev yapan ve "Buteflika rejimi temsilcileri" olarak adlandırılan isimlerin yönetimden uzaklaştırılması ve devlet sisteminde köklü değişiklikler yapılması talebiyle gösteriler düzenlendi.

Buteflika'yı nisan ayında istifaya sürükleyen kitlesel halk protestoları 25'inci haftasında da başkent Cezayir ile birçok kentte düzenlenen gösterilerle devam etti.

Önceki haftalara göre katılımın daha düşük olduğu gösterilerde, "Buteflika rejimi temsilcileri" olarak adlandırılan isimlerin yönetimden uzaklaştırılması istendi.

Eski rejim temsilcileriyle hiçbir şekilde diyalog istemediklerini ifade eden eylemciler, "çetelerle diyaloğa hayır", "halk baskı ve ekonomik sömürgeden uzak özgürlük istiyor", "tutuklular serbest bırakılsın" şeklinde sloganlar attı.

Gösterilerde ayrıca "sivil itaatsizlik yolda" sloganları atılması dikkati çekti.

Bu slogan ilk defa geçen haftaki protestolarda dillendirilmişti.

- Ne olmuştu?

Cezayir'de tarihi nitelikteki kitlesel gösteriler ve ordunun "uyarıları" sonucu 20 yıldır yönetimde bulunan Buteflika'nın 2 Nisan'da istifasını açıklamasına rağmen protestolar hala devam ediyor.

Göstericiler, Buteflika'nın çevresinde kümelenmiş siyaset, bürokrasi, ordu ve iş dünyasından yolsuzluğa bulaşanların görevden alınmasını ve bu kişilerden yargı önünde hesap sorulmasını istiyor.

Geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih, geçen ay yaptığı açıklamada, ülkede sağlıklı bir ortamda seçimlerin yapılmasını sağlamak üzere sivil toplum ile yönetim arasındaki diyaloğu yönetmesi için Cezayir Ulusal Diyalog Komitesi kurulması çağrısında bulunmuştu.


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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 23:50
  1. Abdulaziz Buteflika rejimi temsilcileri
  2. Cezayir
  3. Gösteri

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