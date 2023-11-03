Cezayir Parlamentosu'ndan Cumhurbaşkanı'na İsrail yetkisi!
Katil İsrail Gazzeli mazlumlara yönelik acımasız saldırılarını sürdürürken, İslam ülkelerinden flaş karar haberleri gelmeye devam ediyor.
Bahreyn Parlamentosu'nun İsrail Büyükelçisi'ni ülkeden gönderme ve İsrial ile tüm ekonomik ilişkilerini sonlandırma kararından sonra, Cezayir Parlamentosu da İsrail'e ilişkin dikkat çeken bir karar aldı.
Parlamento Cezayir Cumhurbaşkanı'na İsrail ile savaşa girme yetkisi verdi.
Karar alındıktan sonra parlamentoda uzun süre siyonist karşıtı sloganlar atıldı.
Ürdün ve Bolivya da tepki koyarak çeşitli kararlar aldı!
Ürdün de İsrail Büyükelçisini geri çekerek çatışmalar sona erene kadar ülkesine büyükelçi gönderilmemesi talimatı vermişti.
Öte yandan Bolivya da İsrail ile bütün diplomatik ilişkilerini duyurmuştu.
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