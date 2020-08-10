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Aktüel

Cezayir, Mali ve Nijer'le sınır ticaretine yeniden başlıyor

Yeniakit Publisher
2020-08-10 17:02:03 -
Cezayir, Mali ve Nijer'le sınır ticaretine yeniden başlıyor

CEZAYİR (AA) - Cezayir yönetimi, Mali ve Nijer ile güvenlik gerekçesiyle uzun yıllardır yapılamayan sınır ticaretinin yeniden başlayacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un başkanlık ettiği Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yapılan yazılı açıklamada, Savunma Bakanlığı ile yürütülecek istişare neticesinde güney bölgelerindeki sınır ticaretinin yeniden başlayacağı belirtildi.

Sınır ticaretinin başlamasıyla birlikte güvenlik ve denetim tedbirlerinin artırılacağı aktarıldı.

Cezayir yönetimi ayrıca, Mali ve Nijer ile sınır bölgelerinde trampa yoluyla ticaret için yeni bir kararname çıkardı ve ticareti yapılacak ürün listesi belirlendi.

Mali ve Nijer ile yapılacak trampa ticaretiyle güneydeki Edrar, İlizi, Tamanrasset ve Tinduf kentlerinde yaşayanların gıda ihtiyacının karşılanmasının hedeflendiği belirtildi.

Cezayir, silah ve yakıt kaçakçılığı yapıldığı gerekçesiyle güney komşuları Mali ve Nijer ile kara sınırını uzun yıllar önce kapatmıştı. Moritanya sınırına ise ticaret mübadelesini ve insan hareketini artırmak için Ağustos 2018'de bir gümrük kapısı açmıştı.


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