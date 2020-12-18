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Aktüel Cezayir, Filistin ve BAE'de Kovid-19 kaynaklı ölüm ve vakalar arttı
Aktüel

Cezayir, Filistin ve BAE'de Kovid-19 kaynaklı ölüm ve vakalar arttı

Kovid-19 nedeniyle Cezayir'de 9, Filistin'de 30 ve BAE'de 3 kişi vefat etti

Yeniakit Publisher
2020-12-18 00:09:00 -
Cezayir, Filistin ve BAE'de Kovid-19 kaynaklı ölüm ve vakalar arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı Cezayir'de 2 bin 640'a, Filistin'de 1186'ya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 629'a çıktı.

Cezayir Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 sebebiyle 9 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 426 yeni vaka tespit edildiğini, 389 kişinin iyileştiğini açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs kaynaklı can kaybı 2 bin 640'a, vaka sayısı 93 bin 933'e yükselirken, iyileşenlerin sayısı ise 62 bin 89'a ulaştı.

- Filistin

Filistin Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yayınlanan verilere göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 30 kişi daha yaşamını yitirdi, 2 bin 149 yeni vaka kaydedildi, 2 bin 27 kişi ise iyileşti.

Böylece Doğu Kudüs ile Gazze Şeridi dahil İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında mart ayından bu yana salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 1186'ya, vaka sayısı 133 bin 186'ya yükselirken, 106 bin 840 kişi ise sağlığına kavuştu.

- BAE

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'dan 3 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 1321 kişinin enfekte olduğu, 792 kişinin de iyileştiği bildirildi.

Virüs kaynaklı can kaybının 629'a, vaka sayısının 189 bin 866'ya yükseldiği belirtilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 166 bin 541 olduğu ifade edildi.

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