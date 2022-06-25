Cezayir. Fas'taki TB2’lerin korkusunu yaşıyor! SİHA’ya karşı Ruslara sığındılar

TAHSİN HAN

Türkiye’nin yüz akı Bayraktar SİHA’ları dünyada konuşulmaya devam ediyor... Türk SİHA’larını kabus olarak gören Cezayir yönetimi de Rusya’dan yardım istedi. “Batı Sahra Sorunu” nedeniyle gerginlik yaşadığı komşusu Fas’ın geçtiğimiz yıl 13 SİHA alıp yenileri için şipariş vermesi, Cezayir yönetimini endişeye düşürdü. TB2’lerin Suriye, Libya, Karabağ ve Ukrayna’da gösterdiği başarıları gören Cezayir, Fas’taki SİHA’ların olası bir savaşta kendilerine vereceği zararı en aza indirmek için Moskova’nın kapısını çaldı.

Putin’e yakınlığıyla bilinen Rus avia.pro sitesinin haberine göre; Cezayir ve Fas arasında muhtemel bir çatışma zemininde, Cezayir makamlarının Bayraktar TB2’lerle savaşmak için beceri ve araçlar sağlama konusunda yardım için Rusya’yaa başvurduğu belirtildi.

Cezayir yönetimine göre ülke için çok ciddi bir tehdit oluşturan SİHA’lara karşı, büyük tecrübe sahibi olan Ruslar en iyi çakış oyul. Haberde şu ifadeler kullanıldı: “Cezayir, Rusya’dan Fas’taki SİHA’ları engellemek için savunma cephesini oluşturmasını istedi. Cezayir makamları ‘gayri resmi olarak’ Rusya’dan savunma cephesi oluşturması için düzinelerce askerine eğitim vermesini de teklif etti. Mağrip İstihbarat raporu, bu eğitimin temel amacının İHA’lara karşı savaş yöntemleri ve insansız hava araçlarına yanıt verilmesinin öğrenilmesi olduğunu belirtiyor.”

Haberin devamında da bugüne kadar Rusya’nın Türk Bayraktar TB2 saldırısına karşı mücadelede en zengin deneyime sahip olduğu belirtildi. Cezayir yönetiminin de bu tecrübeyi bildiği için Moskova’dan yardım istediği Rusya’nın da savunma silahları satacağı için olumlu cevap verdiği belirtildi.