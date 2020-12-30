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Aktüel Cezayir Dışişleri Bakanı Bukadum, Tunus ve Libyalı mevkidaşlarıyla "Libya'yı" görüştü
Aktüel

Cezayir Dışişleri Bakanı Bukadum, Tunus ve Libyalı mevkidaşlarıyla "Libya'yı" görüştü

Yeniakit Publisher
2020-12-30 10:50:13 -
Cezayir Dışişleri Bakanı Bukadum, Tunus ve Libyalı mevkidaşlarıyla "Libya'yı" görüştü

CEZAYİR (AA) - Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum, Tunus ve Libyalı mevkidaşlarıyla "Libya'daki gelişmeleri" görüştü.

Cezayir Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bukadum, Tunus Dışişleri Bakanı Osman el-Cerendi ve Libya Dışişleri Bakanı Muhammed Tahir Siyala ile iki ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bukadum- Siyala görüşmesinde, "Libya'daki gelişmeler ve Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğündeki siyasi sürece ilişkin öngörüler" ele alındı.

Cezayir Dışişleri Bakanı Bukadum, Libyalı mevkidaşına "krize kendi aralarında bir çözüm bulmaları konusunda Libya halkıyla dayanışma içinde oldukları" mesajını iletti.

Bukadum - Cerendi görüşmesinde de "iki ülkenin Libya konusunda istişare ve iş birliğini sürdürmesi, ayrıca BM önderliğinde Libya'daki krize siyasi bir iç çözüm bulunması çabalarına verilecek destek" ele alındı.

Cezayir, uzunca bir süredir Libya'daki krizde ara buluculuk rolü oynamak için bölge ülkeleriyle temaslarda bulunuyor.

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