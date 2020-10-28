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Dünya Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, Almanya'ya nakledildi
Dünya

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, Almanya'ya nakledildi

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, doktorlarının tavsiyesi üzerine detaylı sağlık kontrolü için Almanya'daki bir hastaneye sevk edildi

Yeniakit Publisher
2020-10-28 22:49:00 -
Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, Almanya'ya nakledildi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hastanede tedavi altına alınan Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun (74) detaylı kontrol için Almanya'ya nakledildi.

Cezayir Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Tebbun'un, doktorlarının tavsiyesi üzerine detaylı sağlık kontrolü için Almanya'ya nakledildiği belirtildi.

Açıklamada, Tebbun'un sağlık durumu hakkında daha fazla bilgi paylaşılmadı.

Cezayir Cumhurbaşkanlığı, dün yaptığı açıklamada, 5 gündür evinde karantinada olan Tebbun'un doktorlarının tavsiyesi üzerine merkezi askeri hastanede tedavi altına alındığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu duyurmuştu.

Tebbun, bazı Cumhurbaşkanlığı ve üst düzey hükümet yetkililerinde Kovid-19 belirtileri görülmesi üzerine 24 Ekim'de kendisini 5 günlük karantinaya almıştı.

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