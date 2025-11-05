Cezasını çeken tahliye oluyor

PKK’lı sevgilisi Volkan Bora ile fotoğrafları ortaya çıktıktan sonra dokunulmazlığı kaldırılan eski HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, tutuklulukta geçirdiği süre göz önüne alınarak tahliye edilirken; cezaevine giren eski HDP Milletvekili Hüda Kaya ise mahkemenin “İnfazın denetimli gerçekleştirilmesi” kararı ile serbest bırakıldı. Kobani davası dahil çeşitli soruşturmalar nedeniyle 2016’dan beri Edirne F Tipi Cezaevi’nde bulunan Selahattin Demirtaş’ın tutukluluğunun siyasi gerekçelere dayandığını öne süren Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 8 Temmuz 2025’teki kararında “derhal tahliye edilmesi gerektiğine” hükmederken, 8 Ekim 2025’teki oturumda Türkiye’nin itirazını reddederek kararı kesinleştirdi. Demirtaş sorusuna “Tahliyesi Türkiye için hayırlara vesile olacaktır” cevabını veren Devlet Bahçeli’nin açıklamasını değerlendiren hukukçular ise, “Terörsüz Türkiye” süreci ile ilgili bir af durumunun söz konusu olmadığını belirterek, kişilerin işledikleri suçlar ve çekilen cezalar kapsamında olağan yargı kararlarının uygulandığını söylediler.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE’YLE İLGİLİ DEĞİL

Akit’e konuşan TÜRKAD Başkan Yardımcısı Avukat Hadi Dündar, şunları söyledi: “Terör örgütü ile ilgili yargı süreçlerinde kesinlikle bazı isimlere yönelik pozitif ayrımcılık durumunun söz konusu olmadığını söylemek isterim. Yargılamalar kendi mecrasında yürürken, hangi unsur uygulanması gerekiyorsa zaten uygulanır. Selahattin Demirtaş dosyasında AİHM bir karar verdi. Kesinleştikten sonra da Türkiye mahkemeleri tarafından uygulanması söz konusu olacaktı. Türkiye olarak neredeyse bütün kararları uygulayan bir ülkeyiz. Daha önce de Demirtaş’la ilgili birden fazla karar vermişti ancak o dosyalar kapanmıştı. Şu anki dosya biraz daha farklı, yeni bir karar çıktı. Bundan dolayı buna uygun tahliyesinin önü açılmış bulunmakta. Diğer isimlerin tahliyeleri de yargı mekanizması içinde gerçekleşmiştir. Özetle, ‘Terörsüz Türkiye’ sürecinden dolayı verilen bir mahkeme kararı yoktur.”

HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ ÖNCELİKTİR

Avukat Tamer Mahmutoğlu da şunları dile getirdi: “Türkiye bir hukuk devletidir ve hukukun üstünlüğü birinci önceliktir. Bu itibarla gerek Anayasa Mahkemesi tarafından verilen kararlar ve gerekse de AİHM tarafından verilen kararlar hukuk çerçevesinde titizlikle yerine getirilmektedir. Son dönemde, özellikle kamuoyunda bilinen bazı davalara yönelik kararlara ilişkin olarak verilen AİHM kararlarının uygulanması neticesinde yapılan uygulamalar, bazı çevrelerin iddia ettiği gibi lütuf veya ayrımcılık değil, hukukun üstünlüğünü gözeten bağımsız yargının, hukukun gereğini yerine getirmesinden başka bir şey değildir. Ortada ‘Terörsüz Türkiye’ süreciyle alakalı bir af uygulaması yoktur. Dolayısıyla hukukun üstünlüğünü gözeten ülkemizin mahkeme kararlarının yerine getirilmesine yönelik uygulamalarının bazı çevrelerce başka yönlere çekilmesinde iyi niyet yoktur.”

Kaynak: Yeniakit