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Gündem Cezaevlerinde koronavirüs aşılaması başladı
Gündem

Cezaevlerinde koronavirüs aşılaması başladı

Cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlülere koronavirüs aşısı yapılmaya başlandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-19 12:22:00 -
Cezaevlerinde koronavirüs aşılaması başladı

Türkiye'de aşılama süreci hızla devam ediyor.

Birçok ülkeyi geride bırakan aşılama süreci sağlık çalışanlarının ardından 65 yaş üstü vatandaşlarla devam ederken, cezaevlerinde de aşılama sürecine girildi.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığı Ulusal Covid-19 Aşı Programı doğrultusunda belirlenen sıraya göre tutuklu ve hükümlülere korona aşısı yapılmaya başlandığı duyuruldu.

Teması ortadan kaldırmak mümkün değil

Açıklamada, koronavirüs tedbirlerinin hassasiyetle uygulanması ve personelin gayreti sayesinde 372 ceza infaz kurumunda dışarıdan içeri ve içeriden dışarı temasın asgariye indirildiği, salgının kontrol altında tutulabildiği ancak nakiller, ürün tedariki ile hastane ve duruşma sevkleri gibi zorunluluklar nedeniyle dışarıyla teması ortadan kaldırmanın mümkün olmadığı vurgulandı.

240 tutuklunun testi pozitif çıktı

Şu an itibarıyla 372 Ceza İnfaz Kurumunun 55’inde pozitif vaka bulunduğu, belirtilen açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yapılan bildirimlere göre bugün itibarıyla ceza infaz kurumlarında bulunan tutuklu ve hükümlülerden toplam Kovid-19 vaka sayısı 240’tır. Bu tutuklu ve hükümlülerden 2’si yoğun bakımda olmak üzere 33’ünün Sağlık Bakanlığı tedavi algoritması çerçevesinde, hastanede yatırılarak tedavilerine devam edilmektedir. Testi pozitif çıkan tüm tutuklu/hükümlülerin genel sağlık durumları iyidir.

Entübe durumda olan tutuklu/hükümlü bulunmamaktadır.

Tedavilerine ceza infaz kurumlarında devam edilen diğer 207 tutuklu ve hükümlünün ise Kovid-19 açısından herhangi bir semptomu bulunmamakta olup, genel sağlık durumları iyidir.” denildi.

19 TUTUKLU/HÜKÜMLÜ HAYATINI KAYBETTİ
Açıklamada, korona salgınından etkilenen tutuklu ile hükümlülerin yakınlarına, sağlık durumlarıyla ilgili bilgilendirmenin, Sağlık Bakanlığı ve ceza infaz kurumları müdürlükleri tarafından düzenli olarak yapıldığı belirtildi.

Cumhuriyet Başsavcılıklardan alınan bilgilere göre, koronavirüs salgınının Türkiye’de etkili olduğu 14 Mart 2020’den bu yana hayatlarını kaybeden 19 tutuklu/hükümlünün kronik rahatsızlıkları (diyabet, hipertansiyon, tüberküloz, KOAH, astım, böbrek yetmezliği, beyin kanaması, göğüs hastalıkları) nedeniyle salgın öncesinde veya salgın sırasında hastanelerde tedavi edildikleri aktarılan açıklamada, 9 hükümlünün ise bağışıklık sisteminde Covid-19 virüsüne bağlı gelişen komplikasyonlar sebebiyle vefat ettiğinin tespit edildiği belirtildi.

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