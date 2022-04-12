Cezaevinden sevk ve görüş yasağı mı geliyor? Adnan Oktar’a büyük şok!

Bir süredir sosyal medya üzerinden gazeteciler, sanatçılar, siyasetçiler ve müştekilere yönelik itibarsızlaştırma kampanyası yürüten Adnan Oktar Suç Örgütü bir şok daha yaşadı.

Örgüt mağdurlarının avukatı Sena Akkaya Avvuran’ın Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’ne verdiği dilekçede cezaevinde örgütü yönettiği iddia edilen Adnan Oktar’ın faaliyetlerinin engellenmesi, görüşme kısıtlaması getirilmesi ve başka bir cezaevine nakledilmesi istendi.

Oktar hakkında verilen dilekçede yer alan başlıklardan bazıları şöyle:

Tedbiren başka cezaevine gönderilsin

Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan Adnan Oktar’ın örgütsel faaliyetlerinin önlenmesi adına gerekli tedbirlerin alınması ve tedbiren başka bir ceza infaz kurumuna sevk edilmesi talebimiz havi dilekçedir.

Oktar, örgütü cezaevinden yönetiyor

Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü elebaşı ve örgüt yöneticisi Adnan Oktar, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2019/313E. – 2021/6K. Sayılı Dosyası nezdinde yürütülen yargılama kapsamında 2018 yılı Temmuz ayından itibaren Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza Ve İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunmaktadır. Ancak ne yazık ki, Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü’nün faaliyetleri Adnan Oktar ve diğer örgüt üye/yöneticilerinin tutuklanmaları ile son bulmamıştır. Aksine örgüte yönelik gerçekleştirilen 11.07.2018 tarihli operasyondan sonra örgüt artık Kandilli’deki karargâhtan değil Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza Ve İnfaz Kurumu’ndan yönetilmeye başlanmıştır.

Adnan Oktar örgütsel eylemlerin devamını sağlayacak ve örgütü ayakta tutacak emir ve talimatlarını artık cezaevinden, kendisini görüşe gelen avukatları aracılığıyla ve ayrıca cezaevinden yazdığı mektupları ile iletmeye başlamıştır.

Örgüt avukatları aracılığı ile talimat yağdırıyor

Örneğin, 11.07.2018 tarihli operasyon öncesi olduğu gibi halen daha müştekiler ve örgüte muhalif kişiler hakkında sosyal medya üzerinden yıldırma ve korkutma amacı ile karalama ve tehdit içeren paylaşımlar yapılmaya devam edilmektedir. (EK-1) 2 Örgütün tepe yöneticilerinden Tarkan Yavaş 11.07.2018 tarihli operasyonda yakalanamamış ve firar etmiştir. Operasyondan aylar sonra ise kolluk kuvvetleri tarafından yapılan ayrı bir operasyon ile yakalanmıştır.

Tarkan Yavaş’ın yakalandığı evde, cezaevinde tutuklu bulunan Adnan Oktar’dan gelen notlar, yine örgütün iki numaralı ismi Didem Ürer’in de örgütü, cezaevinde gelip giden avukatlar aracılığı ile yönetmeye devam ettiği, örgüt üyelerinin dava savunmalarının dahi hala örgüt yöneticileri tarafından hazırlandığı ve Adnan Oktar’ın neredeyse her gün görüşüne giden avukatı Sinem Mollahasanoğlu’nun aynı zamanda örgüt içi irtibat sağladığını gösterir örgüt içi yazılı haberleşme notları ele geçirilmiştir. (EK-2) Adnan Oktar’ın avukatı olan Sinem Mollahasanoğlu’nun aynı zamanda Adnan Oktar tarafından 9 yaşında cinsel istismara maruz bırakılan müştekinin örgüt üyesi annesi Dilek Çelikten’i ceza evinde sık sık ziyaret etmesi ve Çelikten’in ele geçirilen cep telefonunda örgüt tarafından hazırlanıp kendisine temin edilen dilekçe ve savunmaların bulunması da örgütsel faaliyetlerin halen daha Adnan Oktar’ın güdümünde devam ettiğinin göstergesidir. (EK-3) Adnan Oktar’ın tutuklu bulunduğu ceza evinden, başka cezaevlerinde tutuklu bulunup da etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmayı düşünen örgüt üyelerine mektup ve avukatları haber yollayarak varlığını ve baskısını hissettirmesi de Adnan Oktar’ın örgüt üyeleri üzerindeki hakimiyetini halen daha devam ettirdiğinin göstermektedir. (EK-4)

Avukatının tutuklanmış olması önemli

Sanık Adnan Oktar tutuklandığı günden beri cezaevinde avukat görüşü yapmasına ve kendisine sürekli bilgi-belge akışı sağlanmasına rağmen yargılandığı davanın ilk celsesinde “İddianameyi okumadım” diyerek örgütsel tutumla savunma yapmaktan kaçınmıştır. (EK-5) Ezcümle, Adnan Oktar’ın tutuklu bulunduğu takribi 3.5 yıllık süreçte görülmüştür ki; Adnan Oktar elebaşı olduğu örgütü sevk ve idare etmeye tutuklu bulunduğu ceza evinden devam etmektedir. Keza bu kapsamda Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü Avukat Yapılanmasına yönelik yürütülen ve neticesinde Avukat Sinem Mollahasanoğlu’nun tutuklandığı, diğer 3 avukatın ise adli kontrol tedbirleri altına alındığı soruşturma da bu hususu doğrulamaktadır.



Yukarıda arz ve izah edilen ve resen gözetilecek nedenlere binaen;

Avukat görüşmeleri kaydedilsin

1. Edirne F tipi yüksek güvenlikli kapalı ceza infaz kurumunda yapacağı avukat görüşmelerinin tedbiren sesli, görüntülü denetlenmesi ile bu görüşmelere bir infaz koruma memurunun da refakat etmesine karar verilmesini,

Avukat sayısı kısıtlansın

2. Adnan Oktar’ın görüş yapacağı avukatların sayısının kısıtlanmasını,

Örgüt üyeleri ile görüşmesin

3. Adnan Oktar’ın aile üyeleri haricindeki 3 arkadaş hakkından görüş yaptığı kişilerin örgüt ile ilişkilerinin araştırılmasını,

Cezaevi yönetimi ile irtibatı araştırılsın

4. Örgüt üyelerinin ve örgüt avukatlarının ceza evi yönetimi ile ilişki ve irtibatlarının denetlenmesini ve Adnan Oktar ile bire bir muhatap olan infaz koruma memurlarının rotasyona tabi tutulmasını,

İnfaz koruma memurları değiştirilsin

5. Adnan Oktar’ın ve bulunduğu ceza evlerinde görevli infaz koruma memurlarının belirli 5 aralıklara farklı ceza infaz kurumlarına sevki (rotasyonu) ile örgütsel düzenin sağlanmasının önüne geçilmesini,

Mektupları kontrol edilsin

6. Adnan Oktar’ın ceza evinden yazdığı ve yazacağı mektupların örgütsel nitelik taşıyıp taşımadığının saptanması ve denetimi adına Edirne Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilmesini,

7. Örgütsel nitelik taşıyıp taşımadığının saptanması ve denetimi adına Edirne Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilmesini, saygılarımızla bilvekale arz ve talep ederiz.