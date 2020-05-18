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Cezaevinden izinli çıkıp çalıntı motosiklet satarken yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-05-18 10:38:26 -
Cezaevinden izinli çıkıp çalıntı motosiklet satarken yakalandı

MARDİN (AA) - Mardin'de, cezaevinden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle izinli çıkan kişi, Derik ilçesinde çalıntı motosiklet satmak isterken suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Derik'te jandarma ekipleri son bir ayda gerçekleştirdiği kontrollerde 15 kişinin kullandığı motosikletlerin motor ve şasi numaralarının silindiğini, plakalarının olmadığını ve çalıntı olduğunu tespit etti.

Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu cezaevinden Kovid-19 nedeniyle izinli çıkan B.Ş.Y'nin Derik'te bir kişiye çalıntı motosiklet satacağı bilgisine ulaştı.

Jandarma ekipleri Söğütözü Mahallesi'ne motosiklet satmaya gelen B.Ş.Y'yi suçüstü yakaladı. Motosikletin plakasız olduğu, şasi ve motor numarasının silindiği belirlendi.

Gözaltına alınan B.Ş.Y'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Öte yandan, çalıntı motosikletleri kullanan kişiler hakkında da "Suç eşyasını satma, satın alma veya kabul etme" suçundan işlem yapıldığı belirtildi.


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