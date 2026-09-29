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Gündem Cezaevinden izinli çıkan 3 arkadaşın gecesi ölümle bitti: 2 kişi gözaltında
Gündem

Cezaevinden izinli çıkan 3 arkadaşın gecesi ölümle bitti: 2 kişi gözaltında

Yeniakit Publisher
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Cezaevinden izinli çıkan 3 arkadaşın gecesi ölümle bitti: 2 kişi gözaltında

Bursa’da cezaevinden izinli çıkan 3 arkadaşın kaldığı evde biri sabaha karşı ölü bulundu. Diğer iki arkadaşı gözaltına alınırken, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Bursa’nın Kayhan Mahallesi’nde cezaevinden izinli olarak çıkan 2 arkadaş, cezaevi arkadaşları olan Sedat B’nin evinde kalmaya başladı. Geceyi aynı evde geçiren arkadaşlardan Levent K., sabah saatlerinde hareketsiz halde bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını saatler önce kaybettiği belirlendi. Bunun üzerine ekipler evde ve çevresinde inceleme başlattı.

ÖLÜM NEDENİ OTOPSİDE ORTAYA ÇIKACAK

Olay sırasında evde bulunan 2 arkadaşı, Cumhuriyet Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından hayatını kaybeden kişinin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Levent K.’nın kesin ölüm sebebi yapılacak inceleme ve otopsinin ardından netlik kazanacak.

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