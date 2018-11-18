Cezaevinden firar etmişlerdi... 3'ü de Bilecik'te yakalandı!

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince cezaevi firarisi 3 şahıs yakalandı.

Başarılı çalışma sonucu enselendiler

Edinilen bilgiye göre, cezaevinden firar ettikleri tespit edilen 3 şüpheli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerinin başarılı çalışmaları sonucunda yakalandı.

Tutuklandılar

Cezaevi firarileri M.Ç., G.B. ve U.G. işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan firari sanıklar tutuklanarak Bilecik M tipi Kapalı cezaevine gönderildi.

Ayrıca firari sanıklar M.Ç. ve G.B.’nin motosiklet hırsızlığı suçundan da arandıkları tespit edildi.