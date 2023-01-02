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Gündem Cezaevinden çıktıktan 5 gün sonra tutuklandı
Gündem

Cezaevinden çıktıktan 5 gün sonra tutuklandı

Karabük'te cezaevinden çıktıktan 5 gün sonra bir evin kasasından para ve ziynet eşyası çalan zanlı tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2023-01-02 19:22:00 -
Cezaevinden çıktıktan 5 gün sonra tutuklandı

Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Arıcak köyündeki bir evin kasasından para ve ziynet eşyası çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Olayı 24 ayrı hırsızlık suçundan cezaevine giren ve 5 gün önce tahliye edilen H.M'nin yaptığını belirleyen ekipler, zanlıyı taksiyle kaçmaya çalıştığı sırada yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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