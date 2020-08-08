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Aktüel

Cezaevinden çıktı, devletten hibe alıp kendi işini kurdu

Aydın'da 12 yıl cezaevinde kaldıktan sonra tahliye olan Özden Güney, devletten aldığı 13 bin liralık hibeyle açtığı iş yerinde mesleği olan demirciliği sürdürme imkanı buldu - Özden Güney: - "Bu iş yerini açtığımdan beri herhangi bir suça karışmadan ekmeğimin peşinde oldum. Allah devletimizden razı olsun. Büyüklerimizin bize böyle bir imkan sağlamasından dolayı çok mutluyum ve memnunum" - Aydın Denetimli Serbestlik Müdürü Taylan Beydoğan: - "Özden kardeşim ekmeğini kazanarak sağlıklı şekilde hayatına devam ediyor. Bu da bizim için ayrı gurur kaynağı"

Yeniakit Publisher
2020-08-08 11:07:20 -
Cezaevinden çıktı, devletten hibe alıp kendi işini kurdu

AYDIN (AA) - FERDİ UZUN - Aydın'da, devletten aldığı hibeyle kendi işini kuran eski hükümlü, demircilik yaparak 4 yıldır ekmeğini kazanıyor.

Bir suçtan dolayı 12 yıl cezaevinde kalan Özden Güney (47), 2016 yılında tahliye olduktan sonra mesleği olan demirciliği yapmak istedi ama maddi imkansızlıklar buna engel oldu. Bir süre sonra Aydın Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Koruma Kurulları Bürosu'na başvuran Güney, devletin iş yeri açmak isteyen hükümlülere yönelik destekleri hakkında bilgi aldı. Bu konuda hazırlanacak projelerin desteklendiğini öğrenen Güney, İŞKUR üzerinden başvuru yaptı. Projenin kabul edilmesinin ardından 13 bin liralık hibe alan Güney, Aydın Demirciler Sitesi'nde kendi iş yerini kurdu. İş yerinde 1 kişiye de istihdam sağlayan Güney, ekmeğini kazanmanın mutluluğunu yaşıyor.

Güney, AA muhabirine, cezaevinde kaldığı sürede mesleğini yapmaya devam ettiğini, tahliye olduktan sonra ise iş bulma konusunda tedirgin olduğunu anlatarak "Devletimizin hükümlülere yönelik desteklerini öğrendim. Ben de bundan faydalandım ve kendi iş yerimizi açtım. Bu iş yerini açtığımdan beri herhangi bir suça karışmadan ekmeğimin peşinde oldum. Allah devletimizden razı olsun. Büyüklerimizin bize böyle bir imkan sağlamasından dolayı çok mutluyum ve memnunum." dedi.

Dört duvar arasında yaşamanın çok zor olduğunu vurgulayan Güney, cezaevinden çıkanlara da bu tür desteklerden faydalanmalarını önerdi.

Aydın Denetimli Serbestlik Müdürü Taylan Beydoğan da hükümlülere yönelik toplumsal uyum çalışmalarının üst düzeyde olduğunu, Güney'in de bunun iyi bir örneği olduğunu dile getirdi.

Güney'in tahliye olduktan sonra herhangi bir suça karışmamasının çok önemli olduğunu vurgulayan Beydoğan, "Özden kardeşim ekmeğini kazanarak sağlıklı şekilde hayatına devam ediyor. Bu da bizim için ayrı gurur kaynağı. Yapılan çalışmaların karşılığı olarak kendisini böylesi bir ortamda görmüş olmak da kurumsal anlamda bizi son derece memnun ediyor. Ön yargıların kırılması noktasında da iyi bir örnek teşkil ediyor." diye konuştu.

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