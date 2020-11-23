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Gündem Cezaevi'ndeki yangın korkuttu
Gündem

Cezaevi'ndeki yangın korkuttu

İzmir'in Buca ilçesinde bulunan Kırıklar Cezaevi'nde çıkan yangın paniğe sebep oldu.

Yeniakit Publisher
2020-11-23 05:11:00 -
Cezaevi'ndeki yangın korkuttu

Verilen bilgiye göre yangın, saat 22.00 sıralarında cezaevinde bulunan kazan dairesinde çıktı. İddiaya göre bir dönem Amerikalı Rahip Andrew Brunson ve Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin kaldığı Buca Kırıklar F Tipi Cezaevi'nin kazan dairesinde henüz belirlenemeyen bir sebeple ufak çaplı bir yangın meydana geldi. Yangın sebebiyle cezaevine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler kısa sürede alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına almayı başardı.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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