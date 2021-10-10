Cezaevindeki hafızlar koğuşu 2 mezun daha verdi

Cezaevinde düzenlenen icazet töreninde Konya Büyükşehir Belediyesi Mehter takımı konser verdi.



Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.



Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafız Osman Şahin, yaptığı konuşmada, Kur'an-ı Kerim'in insanların hayat rehberi olduğunu belirterek “Kur'an öğrenenler ve öğretenler ümmetin en hayırlılarıdır, Efendimiz'in ifadesiyle. Kur'an'ı ruhuna sindirmiş, Kur'an'la dostluk kurmuş, Kur'an'la dost olanlar, Allah'la dost olurlar. Allah'la dostluğumuz Kur'an'la dostluktan geçiyor” dedi.



Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz ise kapalı cezaevinde oluşturulan "hafızlar koğuşu"nda daha önce de 2 mahkumun hafız olduğunu, icazet alan iki mahkumdan birinin tahliye olduğunu, koğuşta eğitim alan 7 mahkumun daha hafızlık için çalıştığını anlattı. Mahkumlar için hafızlar koğuşu bulunan ilk cezaevinin Konya'da olduğunu aktaran Solmaz, "Hafızlarımızı pozitif olarak ayrı koğuşlarda toplayarak, onları bu süreçte desteklemeye çalıştık” dedi.