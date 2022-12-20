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Gündem Cezaevinde ölen darbeci Vural Avar'ı "şehit" ilan ettiler!
Gündem

Cezaevinde ölen darbeci Vural Avar'ı "şehit" ilan ettiler!

28 Şubat darbecilerinden dönemin Genelkurmay Plan ve Prensipler Dairesi Başkanı Korgeneral Vural Avar, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını çektiği hapishanede öldü. Ümit Özdağ'a yakın Aykırı adlı internet haber sitesi, Avar'ın şehit olduğunu yazarak inanların sinir uçları ile oynadı.

Yeniakit Publisher
2022-12-20 23:45:00 - 2022-12-21 00:24:31
Cezaevinde ölen darbeci Vural Avar'ı "şehit" ilan ettiler!

 Yeniakit.com.tr 

28 Şubat darbecilerinden Vural Avar, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını çektiği Sincan F Tipi Cezaevi'nde hayatını kaybetti.

Yaptıkları darbeyle inançlı insanların eğitim başta olmak üzere en temel haklarını elinden alan darbecilerden Avar, Ümit Özdağ'a yakın Aykırı adlı haber internet sitesinde "şehit" ilan edildi.

Aykırı, haberin başlığında "Korgeneral Vural Avar, Sincan Cezaevi'nde şehit düştü" başlığını kullandı.

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