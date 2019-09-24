Cezaevinde mahkum gardiyanlara saldırdı!
Osmaniye 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda hırsızlıktan hükümlü bir mahkum eline aldığı cam parçasıyla gardiyanlara saldırdı. Olayda 2 memur yaralandı.24 Eylül 2019 Salı 12:07
Olay dün saat 19:00'da vardiya değişim esnasında yaşandı. Hırsızlıktan ceza alan bir hükümlü, kırık cam bardak parçasıyla iki infaz koruma memuruna aniden saldırdı. İki memur çeşitli yerlerinden yaralandı. Bir memurun kulağı yarıya kadar kesildi. Bir süre devam eden arbedenin ardından saldırgan mahkum kontrol altına alındı. Yaralı memurlar da hastaneye kaldırıldı. Tedavileri devam ediyor.
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