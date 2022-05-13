Cezaevinde işkence ve kötü muamele haberlerine yalanlama

YENİ AKİT / ANKARA

Ceza ve tevkif evleri Genel Müdürlüğü cezaevinde şiddet ve kötü muamele haberlerinin asılsız olduğunu belirterek, Bu tür gerçek dışı haber ve paylaşımlara itibar edilmemelidir” denildi.

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Bazı basın-yayın kuruluşlarında ve sosyal medya platformlarında yer alan ‘Şakran Cezaevi'nde kadın tutuklulara şiddet’ başlıklı haber içeriğindeki; hükümlülere az yemek verildiği, eşyalarının verilmediği ve şiddet uygulandığı iddialarına ilişkin kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Hükümlü ve tutukluların yaşam hakları ile beden ve ruh sağlıklarının korunması, çağdaş infaz anlayışının en önemli unsurlarından birisidir. Bu amaçla ulusal mevzuat ve uluslararası hukukun gerektirdiği her türlü yetki ve sorumluluk çerçevesinde; din, dil, ırk, mezhep ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin kurumlarımızda barındırılan hiçbir hükümlü ve tutukluya işkence, kötü muamele, onur zedeleyici, insan haklarına aykırı tutum, davranış veya kanun dışı herhangi bir uygulamanın yapılması kesinlikle söz konusu değildir.

Öte yandan; hükümlü ve tutukluların yemekleri, Sağlık Bakanlığı tarafından önerilen kalori miktarları gözetilerek dağıtılmaktadır. Ceza infaz kurumlarında 7-24 görüntü alan kamera sistemleri mevcut olup bu sistemler sayesinde ceza infaz kurumları yakından takip edilmektedir. Ayrıca ceza infaz kurumlarında yürütülen çalışmalar ve uygulamalar bağımsız kurumlar ve kuruluşlar tarafından sürekli denetlenmektedir. Ulusal ve uluslararası bağımsız denetim kuruluşlarınca gerçekleştirilen denetim ve ziyaretler neticesinde düzenlenen raporlar ise ciddiyetle ele alınmaktadır. Söz konusu iddialar, kamuoyunda algı oluşturmaya ve kurumlarımızı yıpratmaya yönelik olup, bu tür gerçek dışı haber ve paylaşımlara itibar edilmemelidir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”