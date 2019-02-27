0553 313 94 23

Cezaevi kaçkını kamyonette yakalandı

Malatya’da cezaevinden 3 yıl önce firar eden ve sonrasında 6 ayrı suça karışan cezaevi firarisi kamyonet kasasında yakalandı.

27 Şubat 2019 Çarşamba 10:54
Cezaevi kaçkını kamyonette yakalandı

 Sezai Erhan  Malatya 

Malatya’da cezaevinden 3 yıl önce firar eden ve sonrasında 6 ayrı suça karışan cezaevi firarisi jandarmanın sıkı teknik takibi sonucu kamyonet kasasında yakalandı.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında oluşturulan özel ekip, Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesi’nde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Ekipler, operasyonda uyuşturucu ticareti suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden firar eden ve aranan Kasım U.’yu saklandığı kamyon kasasındaki gizli bölmeden kaçmaya çalıştığı sırada yakaladı. Adreslerde yapılan aramalarda 210 gram esrar ele geçirildi. Cezaevi firarisi, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Yeni Akit Gazetesi

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 10:54
  1. Malatya İl Jandarma Komutanlığı
  2. Kasım U.
  3. Cezaevi firarisi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bayan Çolakbayrakdar, yeni doğum yapan anneleri ziyaret etti
    1. Bayan Çolakbayrakdar, yeni doğum yapan..
    2. Kasımpaşa, tur peşinde
    3. Benzine 11 kuruş indirim yapıldı
    4. Zincirleme kazada 3 çocuk yaralandı
    5. Avrupa borsaları
    6. Gerilim artıyor! Pakistan tüm hava..
    7. Tuzla’daki koku paniğiyle ilgili bir..
    8. Başkan Erdoğan ittifakları kıyasladı:..
    9. Berger’den GETHAM’a ziyaret
    10. “Simsarlara karşı devlet önlem alır”
    11. Pakistan, Hindistan'la yaşanan..
    12. Vergi Dairesi Başkanı Halil Tekin’den..
    13. Nilüferli sporcular Türkiye Judo..
    14. Başkan Memduh Büyükkılıç: "Pastırma ve..
    15. "Teşvikler istihdamı olumlu etkiliyor"
    16. Trump'ın yasağı onbinlerce kişiyi vurdu
    17. "Servet'in başarısı ve tecrübesi, yeni..
    18. Başkan Çolakbayrakdar: "Kocasinan’ın..
    19. Kaçak göçmenlere organizatörlük yapan..
    20. Milano'nun yeni prensi Piatek
    21. Hayalini 2 bin 800 metrede..
    22. Okul yolunda korkunç olay! 8 yaşındaki..
    23. FETÖ sanığı öğretmene hapis cezası!
    24. Trabzonlu vatandaştan İmamoğlu'na..
    25. Sınıf öğretmeni kitap kurdu..
    26. Sebzede fiyat artışı frenlendi!..
    27. Yeni askerlik süresi son dakika..
    28. FETÖ şüphelisi başkasına ait kimlikle..
    29. Çorlu’da 25 bekçi göreve başladı
    30. Sporcu genç ve çocuklarda beslenme
    Fehmi Koru'dan yeni parti şaşkınlığı! Kendi kendini yalanladı
    Fehmi Koru'dan yeni parti şaşkınlığı! Kendi kendini yalanladı
    Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!
    Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!
    Erdoğan'dan sert sözler! "Türkiye'yi terk et, Irak'ta Kürdistan'a git"
    Erdoğan'dan sert sözler! "Türkiye'yi terk et, Irak'ta Kürdistan'a git"
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!
    ABD'nin derdi belli oldu! Mehmetçik'i sokmayacak
    ABD'nin derdi belli oldu! Mehmetçik'i sokmayacak

    Günün Karikatürü

    27 Şubat 2019
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor
    Daha önceki vaadini yalanladı... Mansur Yavaş: Ulaşımı daha pahalı yapacağız
    Daha önceki vaadini yalanladı... Mansur Yavaş: Ulaşımı daha pahalı yapacağız