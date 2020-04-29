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Aktüel

Cezaevi firarisi yakalandı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından cezaevi firarisi tarafından yakalandı.

2020-04-29 15:26:17 -
Cezaevi firarisi yakalandı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından cezaevi firarisi tarafından yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan dur ihtarına uymayarak kaçan şüpheli araç kısa sürede yakalandı. Araç içerisinde bulunan O.E.’nin yapılan GBT sorgulamasında cezaevi firarisi olduğu tespit edilmesinin ardından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen O.E. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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