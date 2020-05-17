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Cezaevi firarisi denetimde yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-05-17 10:53:08 -
Cezaevi firarisi denetimde yakalandı

İSTANBUL (AA) - Tuzla'da il giriş-çıkış noktasında durdurulan bir araçta cezaevi firarisi yakalandı.

Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 Mayıs 02.30 sıralarında Vali Muammer Güler Bulvarı üzerinde il giriş çıkış noktasında bir aracı durdurdu.

Araçta bulunan 3 kişinin giriş-çıkış izin belgeleri bulunmadığı, şoför koltuğundaki Sadettin T'nin ehliyetinin olmadığı belirlendi.

Polis, Saadettin T'ye 4 bin 946 lira ceza kesti. Araçtaki kişilerin şüpheli hareketlerde bulunması üzerine yapılan aramada ruhsatsız tabanca, 7 fişek, 56 bin 200 lira, uyuşturucu sarma kağıdı ele geçirildi.

Şüphelilerden M.K'nin yoklama kaçağı olduğu, ilk anda kimlik beyan etmeyerek kendisini M.K. olarak tanıttığı ancak yapılan araştırmada gerçek kimliğinin G.E olduğu tespit edildi.

Şüpheli G.E'nin cezaevi firarisi olduğu, tutuklu ve hükümlünün kaçması ve uyuşturucu ticaretinden 6 ayrı aranma kaydının bulunduğu belirlendi.

Gözaltına alınan şüphelilerden A.K ve G.E'ye 20 yaş altı kapsamında sokağa çıkma yasağını ihlal etmek suçundan bin lira idari para cezası uygulandı.

Şüphelilerden Saadettin T. emniyetten serbest bırakıldı. Adliye sevk edilen şüphelilerden A.K serbest bırakılırken, G.E tutuklandı.

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