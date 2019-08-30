Cezaevi firarisi araba çarpınca yakayı ele verdi

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde meydana gelen olayda otomobilin çarpması sonucu yaralanan yayanın uyuşturucu madde ticareti suçundan arandığı ve cezaevi firarisi olduğu belirlendi. Hastanede tedavi altına alınan yaralı tedavisinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Edinilen bilgilere göre kaza Hıdırağa Mahallesi Borsa Meydanı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, K.P. adlı yaya yolun karşısına geçmek istediği sırada A.D., yönetimindeki plakası açıklanmayanotomobil çarptı. Olay yerine gelen ambulans ile özel bir hastaneye kaldırılan K.P. tedavi altına alındı. K.P.’nin yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda uyuşturucu ticareti yapmak suçundan aranması olduğu ve Muratlı Cezaevi’nden firar ettiği tespit edildi.

Hastanede tedavi altına alınan K.P.’nin tedavi sonrasında adliyeye sevk edileceği belirtildi. Kaza ile ilgili olarak başlatılan soruşturma ise sürdürülüyor.