Cezaevi aramasında yakalanmamak için cep telefonu yuttu!

Hindistan’da daha önce 10 kez gerçekleşen olay bu kez Yeni Delhi’deki Tihar Cezaevi’nde 5 Ocak’ta meydana geldi. Cinayetten yargılanan zanlı, aramada yakalanmamak için telefonu midesine indirdi. Ancak karın ağrısına dayanamayınca hapishane yetkililerine giderek durumu anlattı.

Hastaneye kaldırılan tutuklu yaklaşık bir hafta boyunca müşahede altında tutuldu. 15 Ocak’ta gerçekleştirilen endoskopiyle 7 santimetre uzunluğunda ve 3 santimetre genişliğindeki cihaz çıkarıldı. Doktorlar, endoskopa yerleştirilen bir aletle telefonu ağızdan çıkardıklarını bildirdi. Daha sonra taburcu edilen adam cezaevine tekrar gönderildi.

Kosova’da da birkaç ay önce benzer bir olay yaşanmıştı. Başkent Priştine’de 4 gün boyunca midesinde cep telefonuyla yaşayan kişi, 30 Ağustos’ta ameliyata alınmıştı. Kimliği açıklanmayan 33 yaşındaki hastanın karnından Nokia’nın ünlü 3310 model telefonunu çıkmıştı.

Ameliyatı yapan ekibin başındaki Dr. Skender Teljaku, hastanın karnını açmadan özel endoskopi cihazları kullanarak telefonu üç parça halinde çıkardıklarını söylemişti.