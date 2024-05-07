Cezadan kurtulmak için her yolu denedi

Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Büro ekiplerinin Çevre Yolu Orman İşletmesi mevkiinde emniyet şeridi ihlali denetimi yapıldı. Dron destekli yapılan denetimlerde şeridi ihlal eden sürücülere para cezası kesildi. Bazı sürücüler otoyol ortasında şoför değişikliği yaparken, bir başka servis şoförü ise ilk başta şerit ihlali yapmadığını iddia ederek görüntülerini izlemek istedi. Görüntüleri ortaya çıkan sürücü daha sonra ormanlık alanda yolcu indirmek için emniyet şeridini kullandığını iddia etti. Yapılan incelemede serviste yolcu bile bulunmadığı ortaya çıktı. Polis ekipleri ile servis şoförü arasında geçen ilginç diyaloglar kameraya yansıdı.

137 araca 915 bin 624 TL para cezası kesildi

Yapılan denetimler kapsamında emniyet şeridi ihlali yapan sürücüler polis ekipleri tarafından tek tek durdurularak işlem yapıldı. Durdurulan 137 araca toplamda 915 bin 624 TL para cezası kesildi.

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