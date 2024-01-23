Ceza yiyen sürücüden polise: Kuran-ı Kerim üzerine yemin eder misin?
Arnavutköy'de emniyet şeridi ihlali yapan sürücü, "Kuran-ı Kerim üzerine yemin eder misin?” diyerek polislere tepki gösterdi.
Arnavutköy'de dün akşam saatlerinde Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde oluşan trafik yoğunluğunda emniyet şeridi ihlali yapan araç sürücülerine yönelik denetimler yapıldı.
321 bin 950 TL ceza kesildi
Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Ekipleri dron destekli yaptığı uygulamada trafikten kaçmak için usulsüzce emniyet şeridine giren 50 aracı tespit ederek sürücülerine 321 bin 950 TL ceza kesti.
Uygulama noktasına takılan sürücülerden bir kısmı acelesi olduğunu söylerken bazı sürücülerde usulsüzlük yapmadığını iddia etti.
İhlali kabul etmeyip polislere tepki gösterdi
Usulsüzlük yapmadığını iddia eden sürücülerden birisi kendisine ceza yazan polislere “Kuran-ı Kerim üzerine yemin eder misin?” diyerek tepki gösterdi. Denetimlerin sıklıkla tekrarlanacağı da öğrenilirken dron kamerasıyla alınan kayıtlarda sürücülerin ihlalleri de görüntülendi.
Aktüel
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