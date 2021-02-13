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Yerel Ceza yiyeceğini düşünüp ağlayan kuryeye polis şefkati
Yerel

Ceza yiyeceğini düşünüp ağlayan kuryeye polis şefkati

Antalya'da bir restoranda paket servisi yapan kurye, işe başlamadan 1 saat öncesi falezlerde balık tutmak isteyince polis engeline takıldı. Ceza yiyeceğini düşünüp gözyaşı döken kuryeye, kısıtlamadan muaf olduğu için cezai işlem uygulanmadı.

Yeniakit Publisher
2021-02-13 15:57:00 -
Ceza yiyeceğini düşünüp ağlayan kuryeye polis şefkati

Bir restoranın paket servisçisi olarak çalışan Cenk Arıcan (26), iş saatine 1 saat kala balık tutmak için Muratpaşa ilçesi Yavuz Öcan Parkı'ndaki falezlere geldi. Kadı Yarı'ından falezlerin denizle buluştuğu kısma inen Arıcan'ı, bölgede uygulama yapan polis ekipleri fark etti.

Bota alıp yat limanına getirdiler

Arıcan, kendisine seslenen polis ekiplerinin uyarısını dinlemeyince deniz polisi devreye girdi. Limandan çıkış yapan ekipler, Arıcan'ı bulunduğu yerden bota alıp Kaleiçi Yat Limanı'na getirdi.

Herhangi bir cezai işlem uygulanmadı

Polisin tutanak hazırladığı sırada ceza yiyeceğini düşünen genç kurye, uzun süre gözyaşı döktü. Evrakların incelenmesinin ardından kısıtlamadan muaf tutulduğu anlaşılan kurye herhangi bir cezai işlem uygulanmadı.Ekip otosuna bindirilen kurye, işe gitmesi için tekrar şehir merkezine bırakıldı.

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